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تصادم مروع بين شاحنة وسيارة صغيرة بـ«خمرة جدة».. وفاة وإصابة 6 أشخاص

تصادم مروع بين شاحنة وسيارة صغيرة بـ«خمرة جدة».. وفاة وإصابة 6 أشخاص
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تواصل – فريق التحرير:

تُوفي شخصان فيما أُصيب 4 آخرون إثر حادث تصادم بين شاحنة وسيارة صغيرة في حي الخمرة بجدة.

وتمكنت فرق الإسعاف بالهلال الأحمر في محافظة جدة من الوصول لموقع الحادث بخمرة جدة والتعامل مع الإصابات وإسعافها قبل نقلها إلى المستشفى.

وأفاد الهلال الأحمر بالتعامل مع البلاغ الذي ورد إلى رقم العمليات 997 صباح اليوم الاثنين، ومفاده وقوع حادث تصادم بين شاحنة وسيارة نتج عنه عدد من الإصابات حسب البلاغ، وعند وصول أولى الفرق الإسعافية اتضح وجود حالتي وفاة وأربع حالات إصابة، منها إصابتان في حالة خطرة، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

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