«أبشر» توقف الخدمات نهائياً على البوابة الإلكترونية.. والانتقال إلى هذا الموقع

تواصل – الرياض:

أكملت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” نقل جميع خدماتها إلى الموقع الجديد، ما يعني أنه سيتعذر على جميع المستخدمين الاستفادة من خدمات أبشر من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

وللاستفادة من الخدمة في موقع أبشر الجديد يمكنك تسجيل الدخول في منصة أبشر (أفراد أو أعمال) لتنفيذ جميع الخدمات التي تأتي ضمنها.

وكانت “أبشر” قد بدأت في عمليات النقل منذ الجمعة 5 يوليو 2019.

يذكر أن “أبشر” تعد المنصة الشاملة للخدمات الإلكترونية، وتخدم 12 مليون مستخدم، ما بين أفراد ومؤسسات، مواطنين ومقيمين.

الموقع الجديد لـ«أبشر» من هنا

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