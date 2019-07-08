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هزة أرضية تضرب الكويت.. وزلزال أكثر شدة في إيران

هزة أرضية تضرب الكويت.. وزلزال أكثر شدة في إيران
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تواصل – وكالات:

تعرضت الكويت، صباح اليوم الاثنين، لهزة أرضية خفيفة لم تتجاوز بضعة ثوانٍ، فيما ضرب زلزال أكثر شدة منطقة غرب إيران.

وأوضح مدير الشبكة الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت، عبدالله العنزي؛ أنَّ زلزالاً قوته 5.9 على مقياس ريختر ضرب منطقة غرب إيران، صباح اليوم الاثنين، على بُعد 265 كيلومتراً من الكويت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وفقاً لـ “سكاي نيوز”، أنَّ زلزالاً وقع على بُعد 84 كيلومتراً شرقي مدينة الأهواز في إيران، يوم الاثنين.

ولم ترد تقارير على الفور بشأن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا من جرّاء الزلزال الذي ضرب إيران، بحسب “رويترز”.

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