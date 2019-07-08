«غوغل» تطرح حلاً رائعاً لمشكلة الفيديوهات والمقاطع الصوتية المفاجئة على المواقع

تواصل – وكالات:

أضافت شركة “غوغل” الأمريكية لمتصفحها “غوغل كروم”، زراً جديداً على شريط الأدوات، سيسمح لأول مرة بإيقاف أو تشغيل الفيديوهات والمقاطع الصوتية التي تظهر بصورة مفاجئة في بعض المواقع .

وطرحت الشركة الخدمة التي تمثل حلا ذكيا بحسب تقارير صحفية لمشكلة تؤرق الكثير من متصفحي الإنترنت في العالم.

ويتمثل هذا الحل، وفقا لما نقله موقع “ذا فيرج ” التقني المتخصص، في إمكانية إيقاف أصوات المقاطع الصوتية أو الفيديوهات، التي تظهر فجأة عند تصفحك أي موقع عبر متصفح “غوغل كروم”.

يجدر الإشارة إلى أن هذا الحل التقني الذكي متاح فقط حاليا على نسخ “البيتا” عبر متصفح “غوغل كروم” ومتصفح “كناري”، إلا أن “غوغل” وعدت بطرحه قريباً لجميع مستخدمي الإنترنت في العالم.