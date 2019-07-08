«إمارة مكة»: منع 76 ألف شخص و29 ألف مركبة من الدخول إلى العاصمة المقدسة

تواصل – مكة المكرمة:

أعادت إمارة منطقة مكة المكرّمة أكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول للعاصمة المقدسة .

وأعلنت الإمارة عبر حسابها الرسمي في منصة “تويتر” عن إعادة أكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول لمكة المكرمة بزيادة 62 % عن العام الماضي.

كما أعادت الإمارة 29 ألف مركبة غير مرخصة بزيادة 33 % عن عام 1439هـ، خلال الفترة من 25 شوال حتى 3 ذي القعدة.

وفي إعلان سابق كانت الإمارة قد حددت الخامس والعشرين من شوال 1440 هجرياً موعداً لمنع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرّمة وحتى العاشر من ذي الحجة الموافق 12 أغسطس.

كما نزهت الإمارة إلى ‏منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرّمة، عبر قطار الحرمين خلال فترة الحج، ويبدأ المنع من 25 شوال حتى 10 ذي الحجة.

يأتي ذلك في إطار التعليمات المنظمة للحج، حيث ستتولى مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرّمة تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

واستثنت الإمارة من هذا المنع مَن يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدّسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدّسة خلال فترة الحج صادراً عن الجهة المختصّة.