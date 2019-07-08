«جامعة جدة» تنفي اعتماد أطروحة علمية عن «فساد الصحة».. وتوضح الأمر

تواصل – فريق التحرير :

نفى المتحدث الرسمي باسم جامعة جدة عبدالمجيد الغامدي، اعتماد الجامعة أو مناقشتها لرسالة ماجستير عن الفساد في القطاع الصحي.

وقال الغامدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن الموضوع هو مجرد مشروع بحثي يتحمل مسؤوليته من قام بإعداده ونشره.

وأوضح الغامدي أن ما نُشر بإحدى الصحف المحلية أمس الأحد تحت عنوان “مَن يدعم الفساد في القطاع الصحي؟” مجرد مشروع بحثي في مادة وليس أطروحة أو رسالة علمية محكمة.

وأشار الغامدي إلى أن المشروع البحثي لَم يُعرض على المجالس واللجان المختصة بجامعة جدة، وأن مَن قام بإعداده وكتابته ونشره يتحمل مسؤولية معلوماته.