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مفاجأة صادمة لمن يرغب في الاستقدام بعد «العقد الموحد»
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تواصل – الرياض:

شرعت مكاتب الاستقدام في رفع فاتورة الاستقدام للعمالة المنزلية من مختلف الدول المصدرة عبر منصة “مساند” الإلكترونية، على خلفية العقد الموحد الذي بدأ تفعيله منذ الأسبوع الماضي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لمرحلة أولى قبل تعميمه على مختلف مطارات المملكة.

وقالت مصادر إن الشركات العاملة في الاستقدام حمَّلت المواطنين تكاليف الغرامات المترتبة على العقد الموحد الجديد، والبالغة 30% على المكاتب غير الملتزمة بوصول العمالة في غضون 90 يوماً، وكذلك إلزامية توفير دور الإيواء والتسلم من المطار، وفقا “لعكاظ”.

وأكدت المصادر رفض غالبية مكاتب الاستقدام لقبول الطلبات الجديدة وفقاً لمتطلبات العقد الموحد، بينما اتجهت لخطوة استباقية لتلافي تداعيات البدء في تفعيل العقد الموحد برفع فاتورة الاستقدام.

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