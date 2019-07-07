«الأرصاد» تتوقع موجة غبار وطقساً شديد الحرارة على 5 مناطق غداً

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم، غداً الاثنين، بمشيئة الله.

كما توقعت أن استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

ويُتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات كلٍّ من جازان وعسير والباحة، أما الأحساء والدمام فستشهدان أعلى درجة حرارة في المملكة (49 درجة)، فيما ستكون أدنى درجة حرارة في أبها (20).