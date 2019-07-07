مقاتلات التحالف تقصف معسكراً للانقلابيين الحوثيين في إب

تواصل – وكالات:

نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في أحد المعسكرات بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات جوية على تجمعات للحوثيين في معسكر الحمزة الكائن بمديرية السبرة جنوب شرق المحافظة، دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف.

وتأتي هذه الغارات بعد يومين على غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع الحوثيين في المعسكر.

واستهدفت مقاتلات التحالف هذا المعسكر الذي يقع على الخط الرابط بين محافظتي إب والضالع، عشرات المرات، حيث يعتبر من أهم معسكرات التدريب الحوثية الذي تستعين به الميليشيات في تسيير عملياتها العسكرية في محافظات تعز والضالع والحديدة.