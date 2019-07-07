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«العنود الخيرية» تختتم برنامج الزمالة لتدريب الكوادر الوطنية من المنظمات غير الربحية

«العنود الخيرية» تختتم برنامج الزمالة لتدريب الكوادر الوطنية من المنظمات غير الربحية
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تواصل – فريق التحرير:

اختتمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية بالتعاون مع المؤسسة العربية الأوروبية.

وجاء البرنامج بمشاركة أكثر من 40 متدرباً ومتدربة من الكوادر الوطنية القيادية العاملة في القطاع الثالث.

ويهدف البرنامج لتطوير المؤسسات الخيرية بالمملكة وتعزيز دورها في التنمية البشرية، من خلال المزاوجة بين المستجدات في ميدان إدارة العمل الخيري في أوروبا والقيم الإسلامية والإنسانية في ثقافة المجتمع المحلي.

واستضافت مدينة غرناطة في إسبانيا برنامج التطبيق العملي وفعاليات ختام البرنامج الذي بدأ مطلع العام الجاري.

وعبر الأستاذ/ يوسف الهاجري رئيس مجلس إدارة وقف تناويع الإعلام والنائب التنفيذي لقطاع الإعلام بشبكة المجد عن سعادته بالمشاركة في برنامج الزمالة وحصوله على الشهادة التي تعتبر من أميز الشهادات المتخصصة في مجال تنمية القطاع الخيري السعودي.

وقدم شكره لمؤسسة العنود الخيرية وأمينها الدكتور يوسف الحزيم مشيرا إلى دور المؤسسة الواضح في تحقيق رؤية وأهداف المملكة 2030.

وتلقى المتدربون المرشحون لنيل الزمالة برنامجا مكثفا اشتمل على عدد من المقررات والمشروعات التي ركزت على إدارة المجتمع الخيري ومفاهيم القيادة والحكومة ومفاهيم الاستدامة والاستثمار والإدارة. بجانب الموارد البشرية واستقطاب الخبرات، كما تناولت المحاضرات المقدمة جوانب العلاقات العامة والاتصال والهوية.

ومنحت المؤسسة مجتازي برنامج الزمالة شهادة إسبانية سعودية، صادرة من المؤسسة العربية بالتعاون مع جامعة غرناطة.

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