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لهذا السبب.. «أبل» تدفع 680 مليون دولار غرامة لـ«سامسونج»

لهذا السبب.. «أبل» تدفع 680 مليون دولار غرامة لـ«سامسونج»
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تواصل – وكالات:

أكدت تقارير تقنية، أن شركة “أبل”، ستدفع مبلغا كبيراً لـ”سامسونج”، بسبب عدم شراء الحصة المتفق عليها من شاشات الهاتف المصنوعة في كوريا الجنوبية.

وأوضح موقع “بوكيت ناو” أن الشركة الأمريكية، ستدفع نحو 680 مليون دولار، من الغرامات، لصالح سامسونج، لأن “أبل” لم تتسلم الكمية الكاملة من الشاشات التي قامت بطلبها، بعدما تضررت من انخفاض مبيعات هاتف “آيفون”.

على الرغم من المنافسة المحمومة بينهما، تعتمد شركة “أبل” على “سامسونج”، بشكل كامل، في صناعة شاشات “AMOLED” المتطورة لهواتف آيفون.

ولم يجر الإعلان بشكل رسمي عن المبلغ الذي يتوجب على شركة “أبل” أن تدفعه، لكن خبراء رجحوا بأن يكون من مئات الملايين من الدولارات.

وتستعد الشركات للإعلان عن مداخلها، في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري، ومن المرجح أن تعلن سامسونج انخفاضاً للعام الثالث على التوالي.

وبحسب المصدر؛ فإن هذا التراجع يعود بالأساس إلى الحروب التجارية التي أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شرارتها، لأنه يرى عدم تكافؤ في الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة وباقي البلدان.

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