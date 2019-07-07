مجمع تجاري شهير بالرياض يمنع مواطنة من الدخول ويوضح السبب

تواصل – الرياض:

شدد مجمع تجاري شهير في الرياض على منع المخالفين للآداب من الدخول، وأوضح المجمع أن أي لبس يخالف الدين والعادات يعتبر مخالفاً للآداب والذوق العام.

وجاء رد المجمع على مواطنة نشرت مقطع فيديو قالت فيه إنه تم منعها من الدخول إلى المجمع التجاري بسبب ملابسها التي قامت بعرضها في المقطع الذي وجد انتشاراً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي الأيام الماضية.

وقالت المواطنة إن منعها من الدخول كان بسبب ملابسها، والتي عرضتها دون عباءة أو حجاب وكانت تلبس قميصاً وبنطالاً.

وافتتح المجمع رده باعتذار من المواطنة على منعها، تبعه بتشديد على منع المخالفين للآداب من الدخول، معتبراً في الوقت ذاته أن أي لبس يخالف الدين والعادات هو مخالف للذوق العام، ودعا المجمع المواطنة العودة للمجمع في أي وقت.