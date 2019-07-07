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مستوى قياسي.. تعرف على قيمة إنفاق المستهلكين بالمملكة خلال 30 يومًا

مستوى قياسي.. تعرف على قيمة إنفاق المستهلكين بالمملكة خلال 30 يومًا
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تواصل – الرياض:

بلغ إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر مايو الماضي نحو 100.07 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بـ9.8% بقيمة 8.9 مليار ريال، مقارنة بـ91.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وحقق إنفاق المستهلكين في السعودية خلال (مايو) أعلى نسبة نمو منذ بداية العام الجاري، ليصل حجم الإنفاق إلى مستوى قياسيا بحسب البيانات المتوفرة، حسب “الاقتصادية”.

وعلى أساس شهري، نما الإنفاق بنحو 15.3% مقارنة بـ86.7 مليار ريال في نيسان (أبريل) الماضي.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ متوسط الإنفاق شهريا منذ (يناير) حتى نهاية (مايو) نحو 86.99 مليار ريال، مقارنة بنحو 82.09 مليار ريال متوسط الإنفاق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة 5.9%.

وبحسب البيانات المتوفرة، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية يواصل نموه على أساس سنوي، وللشهر التاسع على التوالي، حيث يستمر في الارتفاع منذ شهر (سبتمبر) 2018.

ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال (مايو) من العام الجاري، من خلال نمو عمليات نقاط البيع بنحو 20.6% على أساس سنوي وبزيادة بلغت 4.75 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، وكذلك المصارف بنحو 4.2 مليار ريال وبنسبة بلغت 6.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ونما إنفاق المستهلكين في قطاعات المطاعم والمقاهي والأطعمة بنحو 25% خلال (مايو) على أساس سنوي، حيث بلغ 5.5 مليار ريال، مشكلة 19.8% من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.

كما ارتفع الإنفاق على الترفيه بنحو 8.16%، حيث بلغت مبيعات نقاط البيع في القطاع نحو 1.07 مليار ريال مشكلة 3.8% من عمليات نقاط البيع.

وبلغ نمو الإنفاق على قطاعي الأثاث والأجهزة الإلكترونية بحسب عمليات نقاط البيع نحو 11.4%، إذ بلغت 2.07 مليار ريال، مشكلة 7.4% من عمليات نقاط البيع.

وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال عام 2018 نموا بنحو 15.9% لتبلغ 232.3 مليار ريال، وهي أعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ البدء في التعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذة نحو 1.03 مليار عملية خلال العام، مقارنة بنحو 708 ملايين عملية خلال 2017.

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