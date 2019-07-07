«النمر» يحذر من خطورة السهر.. ويقدم نصائح مهمة للعاملين ليلاً

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حذر أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر من السهر لساعات طويلة خلال الليل.

وأوضح النمر عبر صفحته الرسمية في “تويتر” أن بعض الفئات تضطر للسهر نسبة لطبيعة أعمالها في الدوام المسائي، مؤكدا على دورهم الوطني كركائز للأوطان في كل أنحاء العالم.

وقدم النمر نصيحته لتلك الفئات قائلاً: راقبوا (الضغط، السكر، الكوليسترول).. اهتموا بالرياضة، لافتًا إلى ضرورة تدوير موضوع «الشفتات» بين فريق العمل الواحد، وعدم ثباته على شخص معين.

وأكد النمر، أن السهر وقلة النوم من أهم أسباب عدم انتظام نبضات القلب، مشيرًا إلى أن القلق والتوتر يزيدان من نغزات القلب، والخفقان، وارتفاع الضغط المؤقت، وضيق التنفس بدون سبب عضوي واضح، وأعراض القولون العصبي.

وحذر النمر، من تجاهل أو إهمال ضيق التنفس لدى كبار السن، قائلًا: «ضيق التنفس في كبار السن يجب ألا يهمل، ويُرَدّ إلى عامل الشيخوخة، فقد يكون من: ارتفاع الضغط، ضيق شرايين القلب، ضعف القلب، فقر الدم، والربو، إلخ، موضحًا أنه ليس كل ارتفاع في الضغط يجب أن يسبب صداعًا، كما أنّه ليس كل صداع يجب أن يكون بسبب ارتفاع الضغط.