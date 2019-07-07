فتح ملف حماية الأجور بالقطاع الخاص.. مطالبات رسمية

تواصل – فريق التحرير

طالب صندوق الموارد البشرية بتطوير برنامج حماية الأجور للتحقق من مناسبتها وملاءمتها لوظائف القطاع الخاص، وتحفيز القطاع الخاص بتغيير النظرة السلبية تجاه الاستثمار في العنصر البشري، واعتبار التوطين مسؤولية مشتركة على الجميع من خلال طرح برامج ومبادرات توعوية في هذا المجال، كما طالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بضبط جودة التدريب وأداء تلك المعاهد التدريبية وتقييمها وفقا لمعايير وأسس عالية الجودة، وذلك لتحقيق تطلعات الجهات المستفيدة في سوق العمل.

وأوضح الصندوق في تقرير حديث عدداً من التحديات والصعوبات التي يواجهها في سوق العمل، من أبرزها عدم تفاعل منشآت القطاع الخاص مع استراتيجيات التوطين، والتي تؤثر سلبا على فرص الاستقطاب للعمالة الوطنية، إضافة لتدني مستويات الأجور في وظائف القطاع الخاص، وضعف كفاءة أداء المعاهد الأهلية في تأهيل متخرجين بجودة ملائمة تلبي احتياجات المنشآت الموظفة.