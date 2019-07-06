«أمانة مكة» تُوجه بتشغيل مشروع المواقف الآلية الذكية للسيارات تجريبياً

تواصل – مكة المكرمة:

تفقّد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبد الله القويحص مشروع المواقف الآلية الذكية الواقعة في حي السليمانية بمكة المكرمة .

ويأتي الهدف من إنشاء المواقف الذكية لاستقبال المركبات بشكل آلي، حيث يتم قياس وزنها وحجمها آلياً، قبل إيداعها في المكان المخصص داخل المواقف.

وتعتبر المواقف الذكية هي الأكبر للسيارات في الشرق الأوسط، إذ تتكون من 550 موقفاً داخل مبنى مكون من 13 طابقاً، بالقرب من مقبرة المعلاة بحي السليمانية على بعد كيلو متر واحد من المسجد الحرام.

بالإضافة إلى وجود صالات للانتظار وصالة عزاء، ومرافق “دورات مياه” لخدمة الزوار والمعزين. كما يتميز المبنى بوجود 10 مداخل ومخارج.

وكشفت أمانة العاصمة المقدسة السبت عبر حسابها الرسمي عن المشروع والهدف منه، حيث تفقد المهندس محمد عبد الله القويحص المشروع موجهاً بتشغيل المواقف الآلية الذكية تجريبياً.