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«العمل» توضح الإجراء المتبع حال رفض العاملة المنزلية للعمل خلال فترة التجربة

«العمل» توضح الإجراء المتبع حال رفض العاملة المنزلية للعمل خلال فترة التجربة
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الإجراء المتبع حال رفض العاملة المنزلية للعمل خلال فترة التجربة.

وأشارت إلى أنه في حال رفض العاملة المنزلية العمل خلال فترة التجربة “3 أشهر”، تُرد إلى مكتب الاستقدام ويتم التعويض بتأشيرة بديلة.

جاء ذلك في رد من الوزارة على مواطن تقدّم بشكوى لوزارة العمل عبر حسابها في “تويتر”، أوضح خلالها أنه استقدم عاملة هندية عن طريق “مساند” وبعد أسبوعين أضربت عن العمل وطلبت تسفيرها إلى بلدها بحجة وفاة والدتها، وعقب مراجعته لمكتب الاستقدام رفض المكتب إعادتها وأصر على نقل كفالتها على أسرة أخرى.

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