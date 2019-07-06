الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«التحالف» يعلن إسقاط «طائرات حوثية مسيّرة»

«التحالف» يعلن إسقاط «طائرات حوثية مسيّرة»

قرار حاسم من «العمل» بحق وافد تسبب في فصل 30 مواطنًا

قرار حاسم من «العمل» بحق وافد تسبب في فصل 30 مواطنًا

تحذير خطير من «الغذاء والدواء».. طريقة خاطئة في القلي والتحميص تصيب بالسرطان

تحذير خطير من «الغذاء والدواء».. طريقة خاطئة في القلي والتحميص تصيب بالسرطان

إليكم الرابط الجديد لمنصة «أبشر».. وخطوات تغيير البريد الإلكتروني

إليكم الرابط الجديد لمنصة «أبشر».. وخطوات تغيير البريد الإلكتروني

تعرف على خطوات الاستعلام عن الإقامة .. من هنا

تعرف على خطوات الاستعلام عن الإقامة .. من هنا
هوية مقيم
0

تواصل – الرياض :

حددت وزارة العمل عبر بوابتها الإلكترونية خطوات الاستعلام عن الخدمات المختلفة لأصحاب العمل والمواطنين ، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن الإقامة للعمال أو بلاغات الهروب ، حيث يستخدم رقم الإقامة لمعرفة البيانات المطلوبة ، كما أنه يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الأخرى التي توفرها البوابة الإلكترونية.

ويمكن الدخول إلى البوابة ومعرفة بلاغات الهروب للعمالة الوافدة عن طريق إدخال رقم الإقامة دون الحاجة لمراجعة مقرات مكتب العمل ، بالتعاون مع وزارة الداخلية توفيرا للوقت والجهد .

حيث يستطيع صاحب العمل الحصول على خدمة الاستعلام عن الإقامة من خلال تقديم بلاغ هروب عامل، أو الاستعلام عنه، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة العمل، واختيار خدمة استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة من خلال الرابط التالي (هنا).

ويلزم لذلك إدخال رقم إقامة العامل أو رقم الحدود الخاص به من أجل الاستعلام عن بلاغ هروب من الكفيل، ومن ثم يقوم صاحب العمل بكتابة رقم إقامة العامل ثم الرمز المرئي ، ومن ثم الضغط على أيقونة البحث ، لتظهر كافة البيانات المطلوب معرفتها عن الوافد .

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل» توضح الإجراء المتبع حال رفض العاملة المنزلية للعمل خلال فترة التجربة

«العمل» توضح الإجراء المتبع حال رفض العاملة المنزلية للعمل خلال فترة التجربة

قرار حاسم من «العمل» بحق وافد تسبب في فصل 30 مواطنًا

قرار حاسم من «العمل» بحق وافد تسبب في فصل 30 مواطنًا

إليكم الرابط الجديد لمنصة «أبشر».. وخطوات تغيير البريد الإلكتروني

إليكم الرابط الجديد لمنصة «أبشر».. وخطوات تغيير البريد الإلكتروني

«العمل» تؤكد: مكاتب الاستقدام مسؤولة عن استقبال العاملة المنزلية بالمطار

«العمل» تؤكد: مكاتب الاستقدام مسؤولة عن استقبال العاملة المنزلية بالمطار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد
بين الخطّابات والنصابات
مقالات

بين الخطّابات والنصابات

المزيد
رحلتي مع التغيير
تدوينات حرة

رحلتي مع التغيير

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>