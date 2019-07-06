تعرف على خطوات الاستعلام عن الإقامة .. من هنا

تواصل – الرياض :

حددت وزارة العمل عبر بوابتها الإلكترونية خطوات الاستعلام عن الخدمات المختلفة لأصحاب العمل والمواطنين ، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن الإقامة للعمال أو بلاغات الهروب ، حيث يستخدم رقم الإقامة لمعرفة البيانات المطلوبة ، كما أنه يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل الأخرى التي توفرها البوابة الإلكترونية.

ويمكن الدخول إلى البوابة ومعرفة بلاغات الهروب للعمالة الوافدة عن طريق إدخال رقم الإقامة دون الحاجة لمراجعة مقرات مكتب العمل ، بالتعاون مع وزارة الداخلية توفيرا للوقت والجهد .

حيث يستطيع صاحب العمل الحصول على خدمة الاستعلام عن الإقامة من خلال تقديم بلاغ هروب عامل، أو الاستعلام عنه، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة العمل، واختيار خدمة استعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة من خلال الرابط التالي (هنا).

ويلزم لذلك إدخال رقم إقامة العامل أو رقم الحدود الخاص به من أجل الاستعلام عن بلاغ هروب من الكفيل، ومن ثم يقوم صاحب العمل بكتابة رقم إقامة العامل ثم الرمز المرئي ، ومن ثم الضغط على أيقونة البحث ، لتظهر كافة البيانات المطلوب معرفتها عن الوافد .