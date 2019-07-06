تفاصيل ضبط مواطن في الليث.. بسبب المُخبَّأ بـ«مرتبة» سيارته الخلفية

تواصل – فريق التحرير:

تمكَّنت الجهات الأمنية في محافظة الليث من الإطاحة بشخص؛ عُثر بحوزته على بلاطتين من الحشيش المخدر في قرية الغالة.

وعثر رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الليث على المواد المخدرة، مخبأة في مراتب مركبة الشخص المتهم ظهر يوم الجمعة الماضي.

واشتبه رجال الأمن في مركبة من نوع “هوندا أكورد” يقودها مواطن فقاموا بإيقافها وإخضاعها للتفتيش حيث تم العثور على المضبوطات الممنوعة. وتزن المواد التي تم العثور عليها حوالي 2 كيلو من الحشيش المخدر.

وتم تسليم المواطن والمضبوطات التي بحوزته إلى مكافحة المخدرات بمحافظة الليث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.