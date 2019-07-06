الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«التحالف» يعلن إسقاط «طائرات حوثية مسيّرة»

«التحالف» يعلن إسقاط «طائرات حوثية مسيّرة»

قرار حاسم من «العمل» بحق وافد تسبب في فصل 30 مواطنًا

قرار حاسم من «العمل» بحق وافد تسبب في فصل 30 مواطنًا

تحذير خطير من «الغذاء والدواء».. طريقة خاطئة في القلي والتحميص تصيب بالسرطان

تحذير خطير من «الغذاء والدواء».. طريقة خاطئة في القلي والتحميص تصيب بالسرطان

إليكم الرابط الجديد لمنصة «أبشر».. وخطوات تغيير البريد الإلكتروني

إليكم الرابط الجديد لمنصة «أبشر».. وخطوات تغيير البريد الإلكتروني

تفاصيل ضبط مواطن في الليث.. بسبب المُخبَّأ بـ«مرتبة» سيارته الخلفية

تفاصيل ضبط مواطن في الليث.. بسبب المُخبَّأ بـ«مرتبة» سيارته الخلفية
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكَّنت الجهات الأمنية في محافظة الليث من الإطاحة بشخص؛ عُثر بحوزته على بلاطتين من الحشيش المخدر في قرية الغالة.

وعثر رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الليث على المواد المخدرة، مخبأة في مراتب مركبة الشخص المتهم ظهر يوم الجمعة الماضي.

واشتبه رجال الأمن في مركبة من نوع “هوندا أكورد” يقودها مواطن فقاموا بإيقافها وإخضاعها للتفتيش حيث تم العثور على المضبوطات الممنوعة. وتزن المواد التي تم العثور عليها حوالي 2 كيلو من الحشيش المخدر.

وتم تسليم المواطن والمضبوطات التي بحوزته إلى مكافحة المخدرات بمحافظة الليث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالأسماء.. تنفيذ حُكم القتل في 3 يمنيين بمحافظة جدة

بالأسماء.. تنفيذ حُكم القتل في 3 يمنيين بمحافظة جدة

ضبط مقيم يزرع مخدرات بمنزله.. وهدد زوجته وابنته بالقتل (صور)

ضبط مقيم يزرع مخدرات بمنزله.. وهدد زوجته وابنته بالقتل (صور)

بالصور.. إحباط تهريب نصف طن حشيش وأقراص مخدرة بالمناطق الجنوبية

بالصور.. إحباط تهريب نصف طن حشيش وأقراص مخدرة بالمناطق الجنوبية

دوريات المجاهدين بجازان تحبط تهريب كميات من الحشيش والخمور

دوريات المجاهدين بجازان تحبط تهريب كميات من الحشيش والخمور

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد
بين الخطّابات والنصابات
مقالات

بين الخطّابات والنصابات

المزيد
رحلتي مع التغيير
تدوينات حرة

رحلتي مع التغيير

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>