«الصحة» تحدد التطعيمات اللازمة لـ«الحج».. استشارة الطبيب في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أهمية الالتزام بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، وكذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية بالنسبة للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ من الداخل والخارج، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة لحجاج الخارج.

ونصحت الوزارة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بأخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى المخية الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم سابق، وكذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وجدّدت وزارة الصحة أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج، والتي تم تعميمها على سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج لهذا العام.

وشددت الصحة على أنها تتابع التطورات الوبائية للأمراض أولاً بأول وتراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني، حيث يتابع مركز القيادة والتحكم بالوزارة الوضع الصحي الدولي والمحلي ومراجعة تلك الاشتراطات إذا ما اقتضت الحاجة.