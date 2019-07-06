الحصيني: الحرارة بأعلى معدلاتها غداً.. 50 درجة في هذه المنطقة

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة، موجة حر شديدة، هي الموجة الرابعة منذ بداية الصيف هذا العام.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه من المتوقع أن تؤثر الموجة على أجواء المملكة اعتباراً من الغد؛ حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدل بها.

وأضاف “من الأحد موجة حر شديدة “رابعة” متوقعة على مناطق المملكة والخليج، فبعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي، وأن تسجل “٥٠” على “الشرقية”، والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق”.

وتابع الحصيني: “عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، فيُتوقع أن تعيش أجواءً معتدلة نهاراً ولطيفة تميل للبرودة في الصباح الباكر، ويُتوقع استمرار الموجة مدة أربعة أيام، وهي الموجة الرابعة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام رابع أيام عيد الفطر١٤٤٠هـ، مع استمرار رياح البوارح وموسم الغبرة على جازان”.