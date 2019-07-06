تحديد مهلة سداد رسوم حجاج الداخل.. وموعد تسجيل أطفال الحجاج

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حددت وزارة الحج والعمرة الفترة الزمنية لسداد الرسوم المالية للمواطنين والمقيمين الذين حجزوا مقاعد لأداء مناسك الحج لموسم هذا العام ١٤٤٠هـ عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل،

وأمهلت الوزارة حجاج الداخل 48 ساعة لسداد الرسوم المالية. وأوضحت الوزارة أن السداد يتم إلكترونيا عبر المسار الالكتروني المخصص، وذلك عقب الانتهاء من استكمال متطلبات الحجز لكل باقة من باقات الحج عن طريق شركات ومؤسسات حجاج الداخل.

وأوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل محمد سعد القرشي، بحسب صحيفة “عكاظ” أن تسجيل أطفال الحجاج للرياض والحضانات الموسمية يتم أيضا عبر المسار الإلكتروني.

وكشف القرشي أن الرسوم المقررة هي 2500 ريال للأطفال الأصحاء و3000 ريال للأطفال من ذوي الإعاقة الخاصة. وأشار إلى أن استقبال الأطفال يبدأ اعتبارا من 7 ذي الحجة المقبل ويستمر حتى 13 من الشهر نفسه.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت الخميس الماضي، بدء التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وأتاحت للمواطنين والمقيمين استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ 230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة.