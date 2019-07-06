تحذير خطير من «الغذاء والدواء».. طريقة خاطئة في القلي والتحميص تصيب بالسرطان

تواصل – الرياض :

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن مركب “الأكريلاميد” الكيميائي، الذي يتكون في بعض الأغذية قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

وحذرت الهيئة من المركب الكيميائي الذي يتكون غالبا عند تعرض الأغذية النشوية كالمخبوزات والبطاطس والبسكويت لدرجات الحرارة العالية باعتباره ناتج ثانوي طبيعي لعملية الطهي .

وأوضحت الهيئة أن اتباع الطرق الصحيحة في عمليات الطهي يساعد كثيرا في تجنب تكوّن مركب الأكريلاميد، وأشارت إلى أن تفادي الإفراط بالقلي أو التحميص الزائد وعدم ترك الطعام في الفرن لفترة طويلة يعتبر من الطرق المثلى للمحافظة على الأغذية من تكون المركب، مضيفة أن أفضل طرق الطبخ هي السلق والطهي بالبخار.