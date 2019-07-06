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تعرف على موعد تطبيق قرار توفير أجهزة «مدى» في محطات الوقود

تعرف على موعد تطبيق قرار توفير أجهزة «مدى» في محطات الوقود
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تواصل – فريق التحرير:

لم يتبق سوى ثمانية أيام فقط على تطبيق قرار توفير أجهزة نقاط البيع (مدى)  في محطات تعبئة السيارات بالوقود، وبالتحديد قبل تاريخ 11 ذي القعدة المقبل.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تلزم محطات الوقود ومراكز الخدمة بتوفير أجهزة نقاط البيع (مدى) قبل تاريخ 11 ذي القعدة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أكدت في وقت سابق، أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية.

وأضافت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030 ومن أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.

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