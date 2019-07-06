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«أمين الشرقية» يكشف تفاصيل مشروع المواقف الذكية بحاضرة الدمام

«أمين الشرقية» يكشف تفاصيل مشروع المواقف الذكية بحاضرة الدمام
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تواصل – واس:

كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عن أبرز تفاصيل مشروع المواقف الذكية بحاضرة الدمام، والذي يتضمن 20 ألف موقف ذكي، ويعد من المشاريع الخاصة بالمدن الذكية، حيث سيتم من خلال المشروع استخدام أحدث التقنيات لإدارة المواقف على الطرق الطولية والساحات، وسيتمكن المستفيد من حجز الموقف الخاص به إلكترونيًا من خلال تطبيق ذكي خاص لهذه المواقف، بالإضافة إلى إجراء كافة عمليات الدفع من خلال القنوات المتاحة، وذلك لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية.

وأفاد أن إدارة المدن الذكية في الأمانة تعمل على الاستثمار في مشاريع المواقف الذكية التي ستوفر الكثير من مكونات المدينة الذكية وتسهم في رفع مؤشرها بين المدن الذكية والذي يغطي ثلاث مناطق جغرافية في حاضرة الدمام، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد ضمن المشاريع المتميزة التي تعمل عليها الأمانة حاليًا ضمن نموذج أعمال المدن الذكية، حيث يتضمن استثمار ٢٠ ألف موقف ذكي موزعة ما بين مواقف على الطرق الرئيسة ومواقف متعددة الأدوار في حاضرة الدمام، وسيوفر المشروع ٣٠٠ وظيفة بمجالات متعددة.

وبين أن المشروع يعمل على حلول الدفع الذكية والتي تتوافق مع متطلبات التطور التكنولوجي في العالم، كما أنه يحتوي على منصة رقمية خاصة بالمواقف الذكية التي تعمل على تجميع البيانات الخاصة بالطرق والمواقف الذكية ومتابعة مباشرة في توفر المواقف من عدمها ومتابعة الحالة المرورية والسلامة العامة في حاضرة الدمام.

وعدّ المهندس الجبير مشروع المواقف الذكية أحد المشاريع التي ستدخل حاضرة الدمام مجال المدن الذكية، الذي يوفر المواقف المتاحة في الجهة التي يقصدها السائق، فيما ستتبعها مراحل أخرى تتعلق بكاميرات المراقبة المختصة بالسلامة والأمن وقياس الازدحام واستخدام الطاقة البديلة.

وشدد على أن مشروع المواقف الذكية يهدف لخدمة وراحة الجميع ويسهم في توفير مواقف بشكل كبير في الأماكن التجارية، مؤكدًا سعي الأمانة من خلال هذا المشروع إلى استخدام التقنيات الحديثة في زيادة تأمين مواقف السيارات المطلوبة وتوفير الخدمات المناسبة لمرتادي الأماكن التجارية.

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