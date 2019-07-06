الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تحذير خطير من «الغذاء والدواء».. طريقة خاطئة في القلي والتحميص تصيب بالسرطان

تحذير خطير من «الغذاء والدواء».. طريقة خاطئة في القلي والتحميص تصيب بالسرطان

إليكم الرابط الجديد لمنصة «أبشر».. وخطوات تغيير البريد الإلكتروني

إليكم الرابط الجديد لمنصة «أبشر».. وخطوات تغيير البريد الإلكتروني

طريقة تسعير المواصلات العامة.. لن تتجاوز 5% من دخل الأسرة

طريقة تسعير المواصلات العامة.. لن تتجاوز 5% من دخل الأسرة

لغز العثور على جثة مواطن متحللة داخل مسكنه في جدة

لغز العثور على جثة مواطن متحللة داخل مسكنه في جدة

موظفات العدل يخدمن 28 ألف مستفيدة وينهين 56 ألف معاملة في شهر

موظفات العدل يخدمن 28 ألف مستفيدة وينهين 56 ألف معاملة في شهر
0

تواصل – واس:

أعلنت وزارة العدل، تقديم موظفات الوزارة في المرافق العدلية المختلفة، خدماتهن لنحو 28 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت الـ 56 ألف معاملة خلال شهر مايو الماضي.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم، أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة (أحوال شخصية، وعامة، وجزائية، وتنفيذ، وتجارية، وعمالية)، إضافة إلى كتابات العدل.

وأشارت الشريم إلى أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

وأضافت أن الأقسام النسائية العاملة في المرافق العدلية بالرياض تصدرت القائمة بـ 11504 مستفيدات، تليها جدة بـ 9324 مستفيدة، ثم الدمام بـ 3295 مستفيدة، ثم مكة المكرمة بـ 2351 مستفيدة، ثم المدينة المنورة بـ 1497 مستفيدة.
وقد وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مؤخرًا، بفتح المجال أمام المرأة للعمل في خمسة مجالات في وزارة العدل.

وتنوعت المجالات الخمسة بين “باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى”، على المرتبة الثامنة.

وأنهت الموظفات قبل استلامهن عملهن البرنامج التأهيلي، الذي أعدته الإدارة النسائية وهي إدارة تم استحداثها في الهيكلة الجديدة لوزارة العدل، التي توجت بموافقة مجلس الوزراء؛ لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العدل» تدعو 61 مرشحاً على وظائفها لحضور المقابلة الشخصية

«العدل» تدعو 61 مرشحاً على وظائفها لحضور المقابلة الشخصية

هل يجوز أن يتعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة؟.. العدل ترد

هل يجوز أن يتعدد الوكلاء في الخصومة الواحدة؟.. العدل ترد

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 179 قاضياً بوزارة العدل

أمر ملكي بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل

أمر ملكي بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

نافذتك الخاصة لرؤية الكون
مقالات

نافذتك الخاصة لرؤية الكون

المزيد
الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد
بين الخطّابات والنصابات
مقالات

بين الخطّابات والنصابات

المزيد
رحلتي مع التغيير
تدوينات حرة

رحلتي مع التغيير

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>