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لغز العثور على جثة مواطن متحللة داخل مسكنه في جدة

لغز العثور على جثة مواطن متحللة داخل مسكنه في جدة

لغز العثور على جثة مواطن متحللة داخل مسكنه في جدة

لغز العثور على جثة مواطن متحللة داخل مسكنه في جدة
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تواصل – جدة:

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة جدة على جثة خمسيني متحللة داخل مسكنه وسط المحافظة، بعد دخولها إثر بلاغ أحد الجيران.

وأبلغ أحد جيران المتوفى مركز عمليات الأمن 911 عن رائحة تنبعث من مسكن جاره والذي لم يظهر منذ عدة أيام مبديا مخاوفه من تعرضه لمكروه.

فيما باشرت دوريات الأمن البلاغ على الفور وبالاستعانة بفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني للدخول للموقع عثر على المواطن متوفى وقد تحللت جثته، حسب “عكاظ”.

وأكد خبير الطب الشرعي أن الوفاة مضى عليها عدة أيام فيما لم يكشف عن مسبباتها وقد تعرف على المتوفى أحد المتواجدين، فيما باشر خبراء الأدلة الجنائية مهامهم في جمع كافة البصمات والأدلة والقرائن.

وشرع ضباط التحقيق في مركز شرطة النزهة بالبحث عن أي مؤشرات قد تشير إلى تعرض المنزل للدخول عنوة من خلال البحث عن وجود أي كسر أو خلع بالأبواب مع التثبت من التاريخ الصحي للمتوفى للكشف عن كون الوفاة طبيعية أو بها شبهات جنائية.

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