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وظائف شاغرة بجمعية «تحفيظ القرآن» في الجبيل

وظائف شاغرة بجمعية «تحفيظ القرآن» في الجبيل
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تواصل – الجبيل:

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل عن توفر وظائف فنية وتقنية وإدراية شاغرة للرجال.

واشترطت الجمعية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، والأفضلية لسكان محافظة الجبيل، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- تقنية المعلومات:
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.

2- مدير تنمية الموارد المالية:
– درجة البكالوريوس في التسويق.
– معرفة تامة ببرامج الجمعية.
– معرفة بتطبيق الوسائل العلمية باستقطاب المتبرعين وتأمين موارد ثابتة للجمعية.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تنمية الموارد المالية.

3- أخصائي موارد بشرية:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
– خبرة لا تقل عن سنتين.
– الحصول على برامج تدريبية في مجال تنمية الموارد البشرية.

4- إداريين (شؤون تعليمية، مالية، علاقات عامة، تنمية موارد، الجودة):
– الثانوية العامة.
– خبرة لا تقل عن سنتين.
– مُلم ببرامج الحاسب المكتبية.

5- مشرف الجودة الشاملة:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
– خبرة عملية لا تقل عن سنتين في تخطيط وتنفيذ ومتابعة أعمال الجودة الشاملة.
– الحصول على دورات تدريبية متخصصة بالجودة الشاملة.

6- سائقين:
– لا يقل العمر عن 45 سنة.

7- فني صيانة:
– الثانوية العامة.
– إلمام بالحاسب الآلي.
– خبرة لا تقل عن سنتين.

8- حارس مدرسة:
– لا يقل العمر عن 50 سنة.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/11/30هـ.

طريقة التقديم:
– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
hr@hqjubail.org

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