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7 مشروبات تساعد على تخفيف الوزن.. تعرف عليها

7 مشروبات تساعد على تخفيف الوزن.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

توصلت دراسات حديثة إلى أن الكافيين الموجود بالقهوة، يساعد على زيادة الدهون البنية في الجسم، وهي نوعية الدهون التي تنشط حرق السعرات الحرارية، فيستجيب الجسم أكثر لمحاولات التخسيس.

ووفقاً لدراسة علمية حديثة نشرتها دورية “ساينتيفيك ريبورتس” فإلى جانب القهوة هناك مشروبات أخرى تزيد من حرق السعرات أو ضبط الشهية وبالتالي تخفّف الوزن، منها:

* عصير الجزر: يوفر مجموعة فيتامينات “ب” والتي تبلغ 12 فيتامين، وتساعد هذه التوليفة من المغذيات على حرق الجلوكوز والسكر الزائد في الجسم.

* عصير السبانخ: مصدر رائع للألياف التي تعزّز الإحساس بالشبع، وتساعد على ضبط الشهية.

* شاي الورد: من أفضل المشروبات التي تزيد قدرة الجسم على حرق الدهون، وتقليل محيط الخصر.

* الشاي الأخضر: كل كوب من الشاي الأخضر يحرق أكثر من 10 سعرات حرارية، إلى جانب أنه يزيد من قدرة الجسم على التخلّص من الدهون.

* سموثي النعناع والكزبرة: فهي من المصادر الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة والعناصر التي تهدئ الإحساس بالجوع وتضبط الشهية.

* عصير أملا: من العصائر الشائعة في الهند، وهو من المشروبات التي تزيد عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

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