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انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة غداً.. هذا ما تم إنجازه

انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة غداً.. هذا ما تم إنجازه
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تواصل – مكة المكرمة:

من المقرر أن تنتهي غداً السبت، بمشيئة الله، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، التي يشرف عليها مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة.

وبذلك تكون أعمال صيانة الكعبة المشرفة، قد أُنجزت قبل الموعد الذي كان مقرراً للانتهاء منها يوم الاثنين المقبل الموافق الخامس من ذي القعدة، حيث تضمنت أعمال الصيانة تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرفة، وباب الدرج الداخلي والميزاب.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بالبدء في أعمال صيانة الكعبة المشرفة منتصف شهر شوال الماضي، ووجه باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواصفات العالمية في ذلك.

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