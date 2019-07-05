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بالصور.. أمير مكة يؤدي صلاة الجنازة على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد
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تواصل – مكة المكرمة:

أدى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة والأمراء ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الأستاذ أحمد بن محمد المنصوري وجمع من المصليين, صلاة الميت بعد المغرب في المسجد الحرام على المغفور لها – بإذن الله – الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد.

وكان الديوان الملكي قد أعلن صباح اليوم الجمعة، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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