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واشنطن تطلب اجتماعاً خاصاً لـ«الطاقة الذرية» لبحث الملف الإيراني

واشنطن تطلب اجتماعاً خاصاً لـ«الطاقة الذرية» لبحث الملف الإيراني
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تواصل – وكالات:

قالت البعثة الأمريكية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة طلبت اجتماعاً خاصاً لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 بلداً لبحث الملف الإيراني.

وتوقع دبلوماسيون في الوكالة، عقد الاجتماع يوم الأربعاء المقبل بعدما قالت الوكالة هذا الأسبوع، إن إيران تجاوزت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

من جهته أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس إلغاء إعفاءات البرنامج النووي الإيراني.

وقال بولتون لموقع “بريتبارت”، إن القرار اتُخذ بعد رفع إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بما يتجاوز الحدود المحددة في الاتفاق النووي، وكذلك تهديد الرئيس الإيراني حسن روحاني حول رفع نسبة التخصيب بأي نسبة تريدها إيران.

وأكد بولتون أنه وفقاً للاتفاق النووي، كان لدى إيران 7 استثناءات مختلفة للبرنامج النووي، التي انخفضت إلى 5 استثناءات في وقت سابق.

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