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حرس الحدود: إخلاء بحار هندي بعد تعرضه لإصابة على متن منصة عائمة (صور)‎

حرس الحدود: إخلاء بحار هندي بعد تعرضه لإصابة على متن منصة عائمة (صور)‎
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تواصل – فريق التحرير:

تمكّن رجال حرس الحدود، أمس الثلاثاء، من إخلاء بحار هندي الجنسية يبلغ من العمر 45 عاماً من على متن منصة عائمة في البحر الأحمر، حيث تم نقله لقاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بمنطقة جازان.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود مسفر بن غنام القريني، أن البحار الهندي كان على متن منصة “السلطان” العائمة التي تحمل علم جيبوتي، حيث تعرّض لإصابة بالقدم وتقلصات في المعدة وإعياء شديد.

وتقع المنصة شمال غرب المدخل الشمالي لجزيرة فرسان بنحو 92 ميلاً بحرياً، حيث تم تحديد نقطة التقاء لسفينة حرس الحدود رفحاء والقاطرة STERLING PALM المنغولية التابعة للمنصة التي وفَّرت طبيباً لإسداء الرأي الطبي حتى تمت عملية الإخلاء بنجاح.

وتم نقل البحار الهندي المريض إلى أحد مستشفيات مدينة جيزان بواسطة إسعاف الشؤون الطبية التابع لحرس الحدود، وذلك بالتنسيق مع الوكيل الملاحي للسفينة لإنهاء الإجراءات والكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.26a28f06-483b-4230-87f1-71825baabd074c16c321-16c1-43cc-942a-63dd8badf2d3de10cd25-e1e9-4d13-b777-11851911162b860e2e40-0bcf-44b0-a099-6f2feb88ba59319ab800-c416-4471-b042-d72f9390f9d5

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