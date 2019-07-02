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تأثر بحسن المعاملة.. نزيل مسيحي يُشهر إسلامه بدار الملاحظة في الرياض

تأثر بحسن المعاملة.. نزيل مسيحي يُشهر إسلامه بدار الملاحظة في الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

اعتنق أحد النزلاء المسيحيين الدين الإسلامي، حيث نطق الشهادتين عن قناعة بدار الملاحظة الاجتماعية بالرياض بعد تأثره بالبرامج والدروس التي يتم تقديمها فضلاً عن حسن المعاملة داخل الدار.

وقال المسلم الجديد إنه خلال المدة التي قضاها في الدار استطاع أن يتعرف على الدين الإسلامي بالشكل الحقيقي من خلال المعاملة الحسنة التي كان يتلقاها هو وأقرانه من الأخصائيين والمراقبين داخل الدار؛ الأمر الذي شجعه على البحث والاطلاع في أصول الدين الإسلامي وتاريخه وسيرة الرسول الكريم؛ ما جعله يعتنقه عن قناعة دون إكراه.

وأعرب المسلم الجديد عن سعادته بذلك، وقد احتفى به منسوبو الدار والنزلاء وقدموا له الهدايا فرحاً بهدايته واعتناقه الدين الإسلامي.

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