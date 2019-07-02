بعد رفض الإفراج عنه.. رسالة صوتية من حميدان التركي لأبنائه: سأكون معكم قريباً

تواصل – فريق التحرير:

نشرت لمى حميدان التركي، ابنة المواطن، حميدان التركي المعتقل في السجون الأمريكية، مقطعاً صوتياً لاتصال هاتفي مع والدها بعد رفض لجنة الإفراج المشروط إطلاق سراحه اليوم.

وعلقت لمى، على المقطع الصوتي بقولها: “مكالمة والدي بعد رفض الإفراج المشروط يصبرنا ويطمئننا.. ويوصينا أنه لا يأس من روح الله.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم اربط على قلبه.. “.

وتحدث حميدان التركي في المقطع مطمئناً أبناءه والجميع على صحته، كما بدا في حالة نفسية جيدة، وثقة بالله سبحانه وتعالى بقرب الفرج وزوال الكرب، حيث قال لهم في الرسالة: “اعلموا أن أمري مع الله وسأكون معكم قريباً”.