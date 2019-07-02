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تعرّف على المدينة المُسجلة لأعلى درجة حرارة في المملكة اليوم

تعرّف على المدينة المُسجلة لأعلى درجة حرارة في المملكة اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن أعلى درجات حرارة سجلت اليوم الثلاثاء في الأحساء، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وأضافت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة عند ٤٥ درجة، ثم مرصد وادي الدواسر بـ٤٤ درجة يليه مرصدا القصيم والقيصومة عند درجة ٤٣.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ومنطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت الهيئة، استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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