بمهارة فائقة.. طيار يتفادى كارثة محققة بعد اصطدامه بسرب طيور (فيديو)

تواصل – وكالات:

أقدم طيار مقاتلة هندية، على إلقاء قنابله وتخلص من خزانات الوقود في طائرته؛ وإشعال النيران لتفادي كارثة حقيقية، عقب اصطدامه بسرب طيور؛ حسب بيان القوات الجوية الهندية.

وأوضحت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أن الحادث وقع صباح الخميس الماضي، في قاعدة “أمبالا” الجوية بولاية هاريانا شمالي الهند، حينما أقلعت مقاتلة هندية من طراز “جاغوار” في مهمة للتدريب.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام هندية، أنه عقب إقلاع الطائرة، اصطدمت بسرب من الطيور؛ مما تسبب في توقف أحد محركي الطائرة، وأصبحت المقاتلة تطير بمحرك واحد؛ وهو ما قد يُسفر عن سقوط الطائرة؛ خاصة بسبب وزنها.

وتابعت الصحيفة أن الطيار الهندي بادر بإسقاط قنابل التدريب المزمع استخدامها في المناورات، كما أسقط خزانيْ وقود؛ وهو ما تَسَبّب في اشتعال النيران، ثم عاد وهبط بالطائرة بسلام.