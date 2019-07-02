«بلومبيرج»: النمو غير النفطي للمملكة يسير على الطريق الصحيح

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أكدت وكالة بلومبيرج، أن النمو غير النفطي لاقتصاد المملكة العربية السعودية، تجاوز مرحلة التذبذب ويسير على الطريق الصحيح.

وأضافت أن اقتصاد المملكة سجل رقماً عالياً شوهد آخر مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك قبل أن يؤثر انخفاض أسعار النفط بالفعل على النشاط الاقتصادي.

وأشارت بلومبيرج، في بيانٍ لها، إلى أن النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية كان متذبذباً منذ عام 2016، حيث توسع بنسبة تقل عن 2.5٪، لكن أحدث البيانات تظهر أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لاختراق هذه العتبة؛ لأن التحفيز المالي بات واضحاً أخيراً في أرقام النمو.

وتوقعت بلومبيرج أن يصل معدل النمو غير النفطي إلى 2.6٪ هذا العام، مرتفعاً من 2.1٪ في عام 2018، وذلك بفضل التحفيز المالي، وانخفاض السحب من السياسة النقدية وتحسين الاستهلاك الخاص.