الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يعلق على هجوم مطار أبها الإرهابي.. ويصدر 14 قرارًا مهمًا

مجلس الوزراء يعلق على هجوم مطار أبها الإرهابي.. ويصدر 14 قرارًا مهمًا

«حساب المواطن» يكشف أرقامًا ومعلومات مهمة

«حساب المواطن» يكشف أرقامًا ومعلومات مهمة

مأساة أسرة.. وفاة الأب والأم وإصابة ابنتيهما إثر حادث على طريق «الرياض – مكة»

مأساة أسرة.. وفاة الأب والأم وإصابة ابنتيهما إثر حادث على طريق «الرياض – مكة»

«التعليم» تؤكد التزامها بتوفير السكن والتنقلات للمعلمين والمعلمات الجدد

«التعليم» تؤكد التزامها بتوفير السكن والتنقلات للمعلمين والمعلمات الجدد

«بلومبيرج»: النمو غير النفطي للمملكة يسير على الطريق الصحيح

«بلومبيرج»: النمو غير النفطي للمملكة يسير على الطريق الصحيح
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة بلومبيرج، أن النمو غير النفطي لاقتصاد المملكة العربية السعودية، تجاوز مرحلة التذبذب ويسير على الطريق الصحيح.

وأضافت أن اقتصاد المملكة سجل رقماً عالياً شوهد آخر مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك قبل أن يؤثر انخفاض أسعار النفط بالفعل على النشاط الاقتصادي.

وأشارت بلومبيرج، في بيانٍ لها، إلى أن النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية كان متذبذباً منذ عام 2016، حيث توسع بنسبة تقل عن 2.5٪، لكن أحدث البيانات تظهر أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح لاختراق هذه العتبة؛ لأن التحفيز المالي بات واضحاً أخيراً في أرقام النمو.

وتوقعت بلومبيرج أن يصل معدل النمو غير النفطي إلى 2.6٪ هذا العام، مرتفعاً من 2.1٪ في عام 2018، وذلك بفضل التحفيز المالي، وانخفاض السحب من السياسة النقدية وتحسين الاستهلاك الخاص.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة تسمح لـ1000 مقيم غير قانوني في الكويت بأداء فريضة الحج

المملكة تسمح لـ1000 مقيم غير قانوني في الكويت بأداء فريضة الحج

«الأرصاد»: هذه المناطق سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم

«الأرصاد»: هذه المناطق سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة اليوم

اتجاه لمنع لوحات الإعلانات على التقاطعات والميادين.. هذه الأماكن البديلة

اتجاه لمنع لوحات الإعلانات على التقاطعات والميادين.. هذه الأماكن البديلة

«هواوي» تطلق أول هاتف ذكي بتقنية 5G بالمملكة.. في هذا الموعد

«هواوي» تطلق أول هاتف ذكي بتقنية 5G بالمملكة.. في هذا الموعد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد
بين الخطّابات والنصابات
مقالات

بين الخطّابات والنصابات

المزيد
رحلتي مع التغيير
تدوينات حرة

رحلتي مع التغيير

المزيد
ادعوا لهم لا عليهم!
مقالات

ادعوا لهم لا عليهم!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>