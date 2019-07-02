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صحة عسير تكشف تطورات حالة مصابي الهجوم الإرهابي بمطار أبها 

صحة عسير تكشف تطورات حالة مصابي الهجوم الإرهابي بمطار أبها 
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تواصل – واس:

غادر 8 من المصابين المستشفى بعد إصابتهم جراء الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي مساء أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة عسير عبدالعزيز آل شايع أنه إلحاقاً للبيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بشأن الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي؛ فإنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن هذا الهجوم الإرهابي.

تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات، وباشرت الفرق الإسعافية وفرق القيادة الميدانية ومركبات التدخل السريع موقع الحدث.

وتم نقل 9 أشخاص مدنيين 8 سعوديين وشخص من الجنسية الهندية، كانوا قد أُصيبوا بإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة، (6 حالات متوسطة)، و( 3 حالات طفيفة)، وكان وضعهم الصحي مستقر بشكل عام، وتم توجيه جميع المصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة.

وأشار آل شايع إلى أن المصابين الثمانية تماثلوا ولله الحمد للشفاء وغادروا المستشفى، فيما قرر الفريق الطبي المختص تنويم أحد المصابين حتى تماثله للشفاء التام.

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