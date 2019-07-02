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نصيحة غذائية.. لا تتخلص من أحشاء وعظام الأسماك

نصيحة غذائية.. لا تتخلص من أحشاء وعظام الأسماك
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أن لحوم الأسماك ليست الجزء الأكثر غنى بالعناصر الغذائية، إنما هناك أجزاء أخرى يجري التخلص منها هي الأكثر غنى بالعناصر الغذائية.

وأكدت الدراسة، أن أجزاءً مثل عظام الأسماك وأحشائها تحتوي على أضعاف ما تحتويه لحومها من العناصر الغذائية، وأن حجم العناصر الغذائية الموجودة في أحشاء الأسماك وعظامها يتراوح بين 100 إلى ألف ضعف مقارنة بالقيمة الغذائية الموجودة في لحومها، حسب نوع السمك.

وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة عملت منظمة الـ”فاو” على تطوير مشروعات تجريبية في كلٍّ من البيرو وأفريقيا، تهدف للاستفادة من المنتجات الثانوية للأسماك وإعداد وجبات مدرسية منها، مبينة أن النتائج واعدة للغاية حتى الآن، خاصة أن الكلفة ستكون منخفضة مقارنة بالقيمة الغذائية الكبيرة التي تعود من هذه الأجزاء من الأسماك.

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