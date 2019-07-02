بعد حالة تشنج.. وفاة طالبة بقاعة دراسية في جامعة حائل

تواصل – حائل:

تُوفيت طالبة في إحدى القاعات الدراسية في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما ذكره بيان للجامعة.

وأوضح البيان أن الطالبة أُصيبت بحالة تشنُّج وسقطت على الأرض، حيث حاولت الأستاذة وزميلاتها في القاعة إفاقتها، لكن دون جددوى، فجرى استدعاء الهلال الأحمر، الذي بدوره قام بنقل الطالبة إلى مستشفى حائل العام.

وأشار إلى أن الفريق الطبي الذي استقبل الحالة أكد أن الطالبة تُوفيت قبل وصولها إلى المستشفى.

وأعلنت الجامعة أنه سيتم انتظار التقرير الطبي المفصل من قِبل الجهات الصحية المختصة، وسيتم إعلانه في حينه.