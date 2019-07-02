الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء يعلق على هجوم مطار أبها الإرهابي.. ويصدر 14 قرارًا مهمًا

مجلس الوزراء يعلق على هجوم مطار أبها الإرهابي.. ويصدر 14 قرارًا مهمًا

«حساب المواطن» يكشف أرقامًا ومعلومات مهمة

«حساب المواطن» يكشف أرقامًا ومعلومات مهمة

مأساة أسرة.. وفاة الأب والأم وإصابة ابنتيهما إثر حادث على طريق «الرياض – مكة»

مأساة أسرة.. وفاة الأب والأم وإصابة ابنتيهما إثر حادث على طريق «الرياض – مكة»

«التعليم» تؤكد التزامها بتوفير السكن والتنقلات للمعلمين والمعلمات الجدد

«التعليم» تؤكد التزامها بتوفير السكن والتنقلات للمعلمين والمعلمات الجدد

بعد حالة تشنج.. وفاة طالبة بقاعة دراسية في جامعة حائل

بعد حالة تشنج.. وفاة طالبة بقاعة دراسية في جامعة حائل
0

تواصل – حائل:

تُوفيت طالبة في إحدى القاعات الدراسية في مجمع كليات الطالبات بجامعة حائل اليوم (الثلاثاء)، بحسب ما ذكره بيان للجامعة.

وأوضح البيان أن الطالبة أُصيبت بحالة تشنُّج وسقطت على الأرض، حيث حاولت الأستاذة وزميلاتها في القاعة إفاقتها، لكن دون جددوى، فجرى استدعاء الهلال الأحمر، الذي بدوره قام بنقل الطالبة إلى مستشفى حائل العام.

وأشار إلى أن الفريق الطبي الذي استقبل الحالة أكد أن الطالبة تُوفيت قبل وصولها إلى المستشفى.

وأعلنت الجامعة أنه سيتم انتظار التقرير الطبي المفصل من قِبل الجهات الصحية المختصة، وسيتم إعلانه في حينه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جامعة حائل تفتح باب القبول السنوي لخريجي الثانوية خلال أيام

جامعة حائل تفتح باب القبول السنوي لخريجي الثانوية خلال أيام

تفاصيل جديدة بشأن وفاة طالبة التمهيدي داخل الباص بالقنفذة

تفاصيل جديدة بشأن وفاة طالبة التمهيدي داخل الباص بالقنفذة

تفاصيل وفاة طالبة اختناقاً داخل حافلة مدرسية في «القنفذة»

تفاصيل وفاة طالبة اختناقاً داخل حافلة مدرسية في «القنفذة»

وفاة طالبة داخل جامعة المؤسس.. ماذا قالت قبل وفاتها بيوم واحد؟

وفاة طالبة داخل جامعة المؤسس.. ماذا قالت قبل وفاتها بيوم واحد؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح
تدوينات حرة

الذكاء الانفعالي مفتاح النجاح

المزيد
بين الخطّابات والنصابات
مقالات

بين الخطّابات والنصابات

المزيد
رحلتي مع التغيير
تدوينات حرة

رحلتي مع التغيير

المزيد
ادعوا لهم لا عليهم!
مقالات

ادعوا لهم لا عليهم!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>