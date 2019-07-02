«حساب المواطن» يكشف أرقامًا ومعلومات مهمة

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تواصل – واس:

كشف برنامج حساب المواطن عن معلومات وأرقام مهمة توضح إنجازاته خلال الفترة الماضية، حيث أنجز أكثر من 882 ألف عملية طلب واستفسار خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على جميع المنصات شاملةً خدمة صوتك مسموع والحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والمستندات التي تم التحقق منها، إضافة للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد 19912 أكثر من 440 ألف اتصال في الربع الثاني من عام 2019 م، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 12 ثانية فقط، فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 47 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 48 ألف اعتراض.

وأضاف أن عدد المستندات المتحقق منها التي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة بلغت أكثر من 64 ألف مستند بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها، كما استقبل أكثر من 8 آلاف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء أكثر من 275 ألف طلب واستفسار، وقد تجاوزت نسبة رضا المستفيدين من سرعة الإنجاز وجودة التعامل إلى 98%.

وأشار القحطاني أنه يتم إلحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم كأسرة وليس كأفراد كما هم مسجلين في نظام الضمان مع إمكانية إضافة تابعين، ويمكن لرب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة البرنامج وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان وتنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن، مبينًا أنه يتم الصرف في حال تجاوز الأهلية في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي في حالة كان المستفيد مستوفي معايير الاستحقاق.

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