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«مطار المؤسس» يُكمل استعداده لاستقبال أولى رحلات الحج الخميس المقبل

«مطار المؤسس» يُكمل استعداده لاستقبال أولى رحلات الحج الخميس المقبل
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تواصل – فريق التحرير :

يستعد مطار الملك عبد العزيز الدولي لاستقبال أولى رحلات موسم الحج لعام 1440هـ الخميس المقبل والموافق 4 يوليو 2019م والقادمة من دكا على الرحلة رقم “301” بحسب ” عكاظ” .

وأوضح مدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام فؤاد أن وصول ضيوف الرحمن سيستمر حتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة القادم.

وأكد مدير المطار التزام إدارة المطار بتوجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة، وهيئة الطيران المدني بتوفير سبل الراحة للحجاج وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، حيث تم اتخاذ كافة التدابير لخدمة ضيوف الرحمن.

وقدمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية خدماتها للمسافرين والمعتمرين، حيث وفرت إمكاناتها لتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة من مطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بداية فترة العمرة من غرة شهر صفر لعام 1440هـ إلى 20 شوال 1440هـ، وحيث خدمت أكثر من 31 مليون مسافر خلال الموسم والذي يأتي بزيادة عدد المسافرين بمطار المؤسس بنسبة 8.4 %عن العام الماضي من ضمنهم أكثر من 5 ملايين معتمر على متن 590,178 رحلة، منها 689,7 رحلة مخصصة للعمرة.

ورغم زيادة عدد المسافرين تمت مناولة ما يقارب 30 مليون قطعة عفش وتسليمها لذويها بنجاح. وحيث أن الشركة تهتم بجميع فئات المجتمع من المسافرين وتضع ذوي الإعاقة نصب أعينها، فقدمت خدماتها لأكثر من 200 ألف مسافر من الفئة الغالية، ويأتي ذلك النجاح والتميز بفضل الله ثم بجهود موظفي ومنسوبي الشركة السعودية للخدمات الأرضية، في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.

 

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