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تحديث مدهش.. «واتس آب» يخطط لمفاجأة مستخدميه

تحديث مدهش.. «واتس آب» يخطط لمفاجأة مستخدميه
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تواصل – وكالات:

يخطط “واتس آب” لإطلاق تحديثات مثيرة يمكن أن تغير تجربة استخدام تطبيق المراسلة الأشهر عالميا للأفضل.

وكشف موقع “ذي صن” عن بعض أهم الميزات المتوقع طرحها في تطبيق “واتس آب” قريبا وهي:

– مشاركة الحالة أو القصص اليومية في “واتس آب” على  “فيسبوك”

يمكن لمستخدمي الإصدار التجريبي من “واتس آب” (بيتا)، مشاركة تحديثات الحالة على تطبيق المراسلة مع قصص “فيسبوك، بكبسة زر واحدة.

ومن المتوقع طرح الميزة الجديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

– ميزة البصمة

ستساعد هذه الميزة القادمة على إضافة المزيد من الأمان إلى تطبيق “واتس آب”. وستكون متاحة على “أندرويد” أولا، حيث يمكن تفعيلها من خلال إعدادات الخصوصية.

ومن المتوقع إضافة ميزة التعرف على الوجوه في مرحلة ما إلى تطبيق المراسلة.

– ترتيب الاتصالات

تتيح الميزة الجديدة إمكانية ترتيب محادثات “واتس آب” حسب تفضيل المستخدمين، ما يضمن تجنب فقدان بعض الرسائل.

وتعمل الميزة تلقائيا حيث يكتشف التطبيق من تتفاعل معه أكثر من غيره.

– وضعية الظلام

لاحظت مدونة WABetaInfo، التي تركز على “واتس آب”، أن ميزة وضعية الظلام ظهرت على الإصدار التجريبي من تطبيق المراسلة على هواتف “أندرويد”.

ومن المتوقع أن تعمل الميزة على تحسين تجربة المستخدم وتقنين استهلاك البطارية.

وتتضمن الميزة تفعيل الخلفية السوداء في “واتس آب”.

– وضعية QR

ظهرت هذه الميزة بالفعل على تطبيقات المراسلة الشائعة الأخرى، حيث تتيح إضافة جهات اتصال “واتس آب” بسهولة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة من هواتفهم.

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