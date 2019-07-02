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ترامب يحذر إيران بعد رفعها مخزون اليورانيوم: أنتم تلعبون بالنار

ترامب يحذر إيران بعد رفعها مخزون اليورانيوم: أنتم تلعبون بالنار
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تواصل – وكالات :

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بأنها “تلعب بالنار” بعد أن أعلنت أمس (الاثنين)، أن مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى.

وحذر ترامب إيران خلال حفل بالبيت الأبيض إيران ردا على سؤال عما إذا كان لديه رسالة لها قائلا: ليس لدي رسالة لكن إيران تعلم ما تفعله وأنها تلعب بالنار.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إنه سيواصل تطبيق سياسة «الضغوط القصوى على النظام الإيراني إلى أن يغير زعماؤه نهجهم». وأضاف أنه يجب إلزام إيران بمبدأ عدم تخصيب اليورانيوم.

ويمثل إعلان طهران أول تحرك كبير لانتهاك شروط الاتفاق منذ انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أكثر من عام. لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن التحرك ليس انتهاكا للاتفاق، مجادلا بأن إيران تمارس حقها في الرد على الانسحاب الأميركي.

وذكرت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب تجاوزت الآن حد الثلاثمائة كيلوغرام الذي يجيزه الاتفاق.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تراقب برنامج إيران النووي بموجب الاتفاق أن طهران تخطت ذلك الحد.

وحثت القوى الأوروبية، التي لا تزال جزءا من الاتفاق وتحاول الحفاظ عليه، إيران على عدم اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تنتهك الاتفاق. لكنها أحجمت عن الإعلان عن بطلان الاتفاق أو فرض عقوبات من جانبها.

وكانت إيران قد أعلنت في مايو أنها ستسرع وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب ردا على تشديد إدارة ترمب العقوبات عليها في ذلك الشهر. وطلبت واشنطن من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني وإلا واجهت عقوبات، وهو ما تصفه طهران بأنها «حرب اقتصادية» تستهدف تجويع شعبها.

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اليوم (الثلاثاء) إنه ينبغي على الرئيس الأميركي إدراك أن الإيرانيين يصبحون أكثر تكاتفا عندما يواجهون تنمرا.

وقال لاريجاني في تصريحات نقلها التلفزيون في بث مباشر “على السيد ترمب إدراك أنه عندما يتحدث أحد بلغة تنم عن التنمر ضد أمة متحضرة فإنها تصبح أكثر تكاتفا”.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الشهرين الماضيين، بعد تحميل واشنطن طهران مسؤولية هجمات على سفن وإسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة. وأمر ترمب بضربات جوية انتقاما قبل أن يتراجع عنها قبل دقائق من التنفيذ.

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