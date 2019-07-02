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وفد «الشورى» يطّلع ميدانياً على حلول الزحام بعقبتي شعار وضلع

وفد «الشورى» يطّلع ميدانياً على حلول الزحام بعقبتي شعار وضلع
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تواصل – واس :

قام وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللواء مهندس ناصر العتيبي اليوم، بزيارة ميدانية إلى عقبة شعار وعقبة ضلع الرئيسيتين بمنطقة عسير للاطلاع على طبيعة الحركة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة وذلك في إطار زيارته لمنطقة عسير.
واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح من مسؤولي فرع وزارة النقل بمنطقة عسير عن الحلول التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتخفيف الازدحام في العقبتين ورفع درجات السلامة فيهما.
من جهة أخرى زار وفد مجلس الشورى محافظة محايل عسير وكان في استقبالهم بمقر المحافظة محافظ محافظة محايل عسير المكلف علي الفلقي وعدد من أهالي المحافظة.
وتم خلال الزيارة الاطلاع على ما تتمتع به المحافظة من إمكانات سياحية ومشروعات تنموية.
بعد ذلك قام وفد مجلس الشورى بزيارة قرية رجال ألمع التراثية، وكان في استقبال الوفد لدى وصوله محافظ رجال المع عبد الله العجيري ومسؤولي القرية، وعدد من أهالي المحافظة.
وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما رأوه من اهتمام وعناية بالمواقع التراثية والتاريخية بمنطقة عسير، متطلعين لتطوير هذه المناطق لتصبح وجهة عالمية للسياح من داخل المملكة وخارجها.

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