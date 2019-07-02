إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد في قصر أكاساكا بطوكيو (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«التعليم» تؤكد التزامها بتوفير السكن والتنقلات للمعلمين والمعلمات الجدد

«التعليم» تؤكد التزامها بتوفير السكن والتنقلات للمعلمين والمعلمات الجدد

جلسة إفراج جديدة لحميدان التركي.. و3 خيارات مرتقبة

جلسة إفراج جديدة لحميدان التركي.. و3 خيارات مرتقبة

آلية جديدة لاستقبال العاملات المنزليات.. تعرَّف عليها

آلية جديدة لاستقبال العاملات المنزليات.. تعرَّف عليها

«التحالف» يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار أبها الليلة الماضية.. وجنسيات المصابين

«التحالف» يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار أبها الليلة الماضية.. وجنسيات المصابين

إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد في قصر أكاساكا بطوكيو (صور)

إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد في قصر أكاساكا بطوكيو (صور)
0

 

تواصل – واس:

استقبل الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بقصر اكاساكا في طوكيو اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ورحب الإمبراطور ناروهيتو، بسمو ولي العهد في زيارته الحالية لليابان، مبدياً سعادته بمشاركة سموه في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها في أوساكا.

وقد شكر سموه جلالته على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، ونقل له تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اعتلائه العرش، وأمنياته لجلالته والشعب الياباني بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل إمبراطور اليابان سموه تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الصادقة.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص حكومتي المملكة واليابان على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

D-dOkSTW4AAY4IZD-dOkSQWwAAn0QrD-dOkSRW4AE8OYPD-dOkSRWwAA07hr

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ولي العهد يبحث مع رئيس جامعة طوكيو التعاون الأكاديمي وتوطين التقنية

ولي العهد يبحث مع رئيس جامعة طوكيو التعاون الأكاديمي وتوطين التقنية

‏الجبير: ولي العهد أبلغ قادة العشرين بضرورة مواجهة مواقف إيران العدوانية

‏الجبير: ولي العهد أبلغ قادة العشرين بضرورة مواجهة مواقف إيران العدوانية

اليابان.. أوامر حكومية بإخلاء 230 ألف شخص لمنازلهم

اليابان.. أوامر حكومية بإخلاء 230 ألف شخص لمنازلهم

ولي العهد خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني: اليابان دولة عزيزة على قلوب كل السعوديين

ولي العهد خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني: اليابان دولة عزيزة على قلوب كل السعوديين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رحلتي مع التغيير
تدوينات حرة

رحلتي مع التغيير

المزيد
ادعوا لهم لا عليهم!
مقالات

ادعوا لهم لا عليهم!

المزيد
صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>