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جدة.. إنقاذ حياة رضيع وُلِد بـ«ورم كبير» في جبهته

جدة.. إنقاذ حياة رضيع وُلِد بـ«ورم كبير» في جبهته
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تواصل – فريق التحرير:

أسهم أطباء من مستشفى شرق جدة بوحدة جراحة المخ والأعصاب في إنقاذ حياة مولود حديث الولادة بعد ولادته بأيام قليلة، وذلك باستئصال ورم خلقي من جذوره بالجبهة ما يسمى “بالقيلة الدماغية الجبهية”، حيث ولد الطفل بهذا الورم وهو تشوه نادر جداً، عبارة عن “كيس يحتوي على سحايا وأنسجة دماغية” ناتجة عن عدم انغلاق الأنبوب العصبي عند الجنين، وقد بلغ حجم الكيس 10سم × 12سم.

وأجريت العملية للمولود باليوم السابع من الولادة، وبعد معاينة الحالة من قبل الأطباء والمختصين تم استئصال الأنسجة الدماغية المشوهة للجبهة، وإغلاق الأغلفة السحائية مع عملية تجميل للجبهة حتى لا يتأثر منها مستقبلاً أو تؤثر عليه.

وبفضل من الله نجحت العملية، وبقي بعدها الرضيع أسبوعاً كاملاً بالعناية المركزة لحديثي الولادة، ثم غادر المستشفى بدون أي مضاعفات – ولله الحمد-.

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