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الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي

الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي
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تواصل – واس:

استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم الثلاثاء بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي .

وأدانت دولة الإمارات هذا العمل الإرهابي الذي أسفر عن إصابة 9 مدنيين، ووصفته بالمخالف للقوانين والأعراف الدولية كافة، وعدته دليلا جديدا على الممارسات غير الأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها إن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وأمان شعبها الشقيق، يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي، مجددة تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها التام إلى جانبها، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي.

وأكدت أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وأعربت عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

 

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