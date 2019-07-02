بالأسماء.. وزارة الحج تدعو 952 مرشحًا ومرشحة لوظائفها

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دعت وزارة الحج والعمرة عن أسماء (952) متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 22 / 09 / 1440هــ لنهاية 24 / 09 / 1440 هـ، على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وأوضحت الوزارة أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم أو المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

وتابعت أنه: على المعلنة أسماؤهم مراجعة الوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة: أصل الهوية الوطنية وأصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. أما الحاصلون على الدراجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.

وشددت وزارة الحج والعمرة على أن المتقدم أو المتقدمة الذي لا يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك عزوفاً منه عن رغبته في التوظيف.

وفيما يلي أسماء ومواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين (رجال)

وفيما يلي أسماء ومواعيد المقابلة الشخصية للمرشحات (نساء)