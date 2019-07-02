الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«التعليم» تؤكد التزامها بتوفير السكن والتنقلات للمعلمين والمعلمات الجدد

«التعليم» تؤكد التزامها بتوفير السكن والتنقلات للمعلمين والمعلمات الجدد

جلسة إفراج جديدة لحميدان التركي.. و3 خيارات مرتقبة

جلسة إفراج جديدة لحميدان التركي.. و3 خيارات مرتقبة

آلية جديدة لاستقبال العاملات المنزليات.. تعرَّف عليها

آلية جديدة لاستقبال العاملات المنزليات.. تعرَّف عليها

«التحالف» يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار أبها الليلة الماضية.. وجنسيات المصابين

«التحالف» يكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على مطار أبها الليلة الماضية.. وجنسيات المصابين

بالأسماء.. وزارة الحج تدعو 952 مرشحًا ومرشحة لوظائفها

بالأسماء.. وزارة الحج تدعو 952 مرشحًا ومرشحة لوظائفها
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الحج والعمرة عن أسماء (952) متقدماً ومتقدمة على وظائفها والمعلن عنها خلال الفترة من 22 / 09 / 1440هــ لنهاية 24 / 09 / 1440 هـ، على موقعها الإلكتروني، لإجراء المقابلة الشخصية في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة المقر الرئيسي بحسب الجدول المرفق بالإعلان، وذلك لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية.

وأوضحت الوزارة أنها دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم أو المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

وتابعت أنه: على المعلنة أسماؤهم مراجعة الوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة: أصل الهوية الوطنية وأصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. أما الحاصلون على الدراجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.

وشددت وزارة الحج والعمرة على أن المتقدم أو المتقدمة الذي لا يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك عزوفاً منه عن رغبته في التوظيف.

وفيما يلي أسماء ومواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين (رجال)

وفيما يلي أسماء ومواعيد المقابلة الشخصية للمرشحات (نساء)

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التعليم» تؤكد التزامها بتوفير السكن والتنقلات للمعلمين والمعلمات الجدد

«التعليم» تؤكد التزامها بتوفير السكن والتنقلات للمعلمين والمعلمات الجدد

«مكافحة المخدرات» تعلن نتائج قبول الوظائف العسكرية.. إليك رابط الاستعلام

«مكافحة المخدرات» تعلن نتائج قبول الوظائف العسكرية.. إليك رابط الاستعلام

فتح باب التسجيل ببرامج معهد الخطوط الحديدية.. راتب يصل لـ9 آلاف ريال

فتح باب التسجيل ببرامج معهد الخطوط الحديدية.. راتب يصل لـ9 آلاف ريال

وظائف شاغرة في 12 تخصصاً عبر «طاقات»

وظائف شاغرة في 12 تخصصاً عبر «طاقات»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رحلتي مع التغيير
تدوينات حرة

رحلتي مع التغيير

المزيد
ادعوا لهم لا عليهم!
مقالات

ادعوا لهم لا عليهم!

المزيد
صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 
تدوينات حرة

صناعة الطفل وطرق تربيته الحديثة 

المزيد
ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>